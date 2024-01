Nächster Bayern-Schock: Lange Pause für Laimer

Jetzt kommt es knüppeldick für den FC Bayern. Wie ‚Sky‘ berichtet, muss der Rekordmeister auch wochenlang auf Konrad Laimer verzichten. Der 26-jährige Österreicher habe sich eine schwerwiegende Muskel- und Sehnenverletzung zugezogen. Demnach muss er bis zu sechs Wochen pausieren.

Die Blessur zog sich Laimer in der gestrigen Partie gegen Union Berlin (1:0) zu. Neben dem defensiven Allrounder verletzte sich auch Dayot Upamecano. Der französische Innenverteidiger wurde schon in der Halbzeit mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausgewechselt. Das Lazarett der Bayern füllt sich also weiter und der Kader wird dünner.