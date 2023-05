Werder sucht neuen Linksverteidiger

Beim SV Werder Bremen hat man die Linksverteidiger-Position offenbar als Problemstelle ausgemacht. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ fahnden die Grün-Weißen nach einem offensivstarken Spezialisten für diese Position, der ein ähnliches Profil mitbringt wie auf der gegenüberliegenden Seite Mitchell Weiser (29).

Unter der Anzeige geht's weiter

Gesetzt war bei den Bremern in dieser Saison Anthony Jung (31), der sich zwar gerne ins Offensivspiel einschaltet, aber Defizite in puncto Schnelligkeit aufweist. Herausforderer Lee Buchanan (22) wiederum verfügt über einen guten Flankenball, hat aber noch Schwierigkeiten, sich an die Spielweise in der Bundesliga anzupassen. Interesse wurde Werder zuletzt an Maximilian Mittelstädt (26) nachgesagt. Dessen Ausstiegsklausel liegt nach dem Hertha-Abstieg bei kolportierten drei Millionen Euro.

Lese-Tipp

Werder: Füllkrug spricht über seine Zukunft