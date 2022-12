St. Pauli: Trainer-Entscheidung gefallen?

Interimslösung Fabian Hürzeler bleibt wohl auch im neuen Jahr der Trainer des FC St. Pauli. Die ‚Bild‘ zitiert St. Paulis Sportlichen Leiten Andreas Bornemann: „Die Tendenz ist so, dass es nicht ganz so überraschend wäre, wenn am Ende die Entscheidung für Fabi fällen würde. Aber da gehören noch ein paar Dinge mit dazu. Die Zielgerade ist sicherlich vor Augen.“

Hürzeler, zuvor über zwei Jahre als Co-Trainer im Amt, folgte beim Zweitligisten Anfang Dezember auf den entlassenen Timo Schultz. Ein Pflichtspiel bestritt der Klub vom Millerntor bislang nicht unter der Leitung des 29-Jährigen. Im ersten Testkick der Wintervorbereitung verloren die Kiezkicker am Mittwoch mit 2:3 gegen Union Berlin.

