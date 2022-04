BVB: Rose will weiter auf U19-Talente setzen

Die Talente aus der eigenen Jugend sollen bei Borussia Dortmund regelmäßig für die Profis auflaufen. „Wenn wir die Chance haben, die Jungs bei uns Profiluft schnuppern zu lassen, tun wir das. Wir sind froh, dass wir sie haben und wollen die Möglichkeit nutzen, sie zu fördern. Sie sollen aber auch in der U19 ernten, was sie über die Saison gesät haben“, kündigte Cheftrainer Marco Rose auf der heutigen Pressekonferenz an.

Im Fokus stehen dabei vor allem Lion Semic (18), Jamie Bynoe-Gittens (17) und Tom Rothe (17). Das Trio, das in der laufenden Saison für die U19 in der Youth League für Furore gesorgt hatte, debütierte gemeinsam vor zwei Wochen gegen den VfL Wolfsburg (6:1) bei den Profis. Linksverteidiger Rothe durfte gegen die Wölfe gar von Beginn an ran und eröffnete mit seinem Treffer zum 1:0 das Schützenfest.