Schalke 04: Flick-Berater irritiert von Knäbel

Konstantinos Kilikidis hat mit Argwohn auf eine Aussage von Peter Knäbel reagiert. Der Sportvorstand von Schalke 04 hatte die Ausleihe von Florian Flick (22) nach Nürnberg sowie die Verpflichtung von Niklas Tauer (21) aus Mainz mit den Worten begründet: „Niklas ist bei den relevanten Leistungsdaten besser als Florian.“

Flick-Berater Kilikidis sagt dazu der ‚Bild‘: „Es gefällt mir nicht, wie die Situation jetzt dargestellt wird. Es war nicht so, dass Flo vom Hof gejagt wurde. Schalke wollte ihn unter keinen Umständen mit einer Kaufoption an Nürnberg verleihen, also wird man wohl mit ihm planen.” Knäbel meint nun: „Dass wir an das Potenzial von Florian Flick glauben, zeigt, dass wir ihn nur ohne Kaufoption verliehen haben. Ich hoffe, dass er möglichst viele Spiele in Nürnberg macht.”

