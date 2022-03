„Offene Türen“ für acht Real-Spieler | „Jude vor der Explosion“

Real und seine acht Ladenhüter

Die aktuelle Länderspielpause bietet den Klubs eine Gelegenheit, mal die Kader zu durchleuchten und mit Blick auf den Sommer eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Bei Real Madrid braucht es nun allerdings wirklich keine allzu langen Debatten, um die Abschiedskandidaten zu bestimmen. Vor „offenen Türen“ stehen laut ‚as‘ allen voran die gescheiterten Superstars Eden Hazard (31) und Gareth Bale (32). Aber auch Marcelo (33), Isco (29), Jesús Vallejo (25), Dani Ceballos (25), Mariano Díaz (28) und der von Borussia Dortmund verfolgte Luka Jovic (24) haben die Freigabe. Macht nach Adam Riese acht potenzielle Real-Abgänger.

Bellingham soll England Feuer machen

Bei Borussia Dortmund ist aus dem hochtalentierten Teenager Jude Bellingham (18) ein gestandener Bundesligaprofi geworden. Dem einen oder anderen mag der gebürtige Brummy, wie in England die Einwohner von Birmingham genannt werden, sogar schon zu forsch und selbstbewusst daherkommen. Der ‚Daily Express‘ widmet Bellingham an diesem Mittwoch eine große Story mit dem Titel „Jude vor der Explosion“. Zusammengefasst: Auf der Insel erhoffen sie sich, dass der Mittelfeldspieler mit seinem Temperament auch bei den Three Lions Feuer entfacht, die Mannschaft antreibt und schon jetzt eine wichtige Rolle beim Vize-Europameister einnimmt.

Dybala-Posse erzürnt Juve-Anhänger

Bei Juventus Turin wirkt die gescheiterte Verlängerung von Paulo Dybala (28) nach. Im Lager der Tifosi herrscht Frust und Unverständnis, denn nicht nur, dass Juve einen seiner Topstars verlieren wird. Auch die Kommunikation war ein Desaster, wurde doch die Verlängerung monatelang als ausgemacht und nahezu perfekt verkauft. Die Quittung: Rund 70 Prozent der befragten ‚Tuttosport‘-Leser missbilligen die ausbleibende Einigung. „Die Anhängerschaft der Bianconeri ist erschüttert“, folgert die Turiner Sportzeitung.