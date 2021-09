Nzonzi folgt James

Der Al-Rayyan SC hat wieder zugeschlagen. Nach der Verpflichtung von James Rodríguez verkündet der Katar-Klub nun auch die Verpflichtung von Steven Nzonzi. Der 32-Jährige kommt von der AS Rom, bei der noch bis Saisonende unter Vertrag stand.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Rom spielte der Mittelfeldspieler schon seit längerem keine Rolle mehr. Die vergangene Rückrunde verbrachte der französische Weltmeister von 2018 leihweise in seiner Heimat bei Stade Rennes, die Hinrunde noch in der Türkei bei Galatasaray.