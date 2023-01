Stuttgart heiß auf HSV-Talent Böhmker

Der VfB Stuttgart könnte sich beim Nachwuchs des Hamburger SV bedienen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der VfB in konkretem Kontakt mit U19-Keeper Finn Böhmker. Der Vertrag des 18-Jährigen läuft beim HSV am Saisonende aus. Einen neuen Kontrakt will das Torwarttalent bei den Rothosen nicht unterschreiben.

Dem Bericht zufolge liegen Böhmker neben dem Interesse aus Stuttgart weitere Anfragen aus der Bundesliga vor. 2021 stand er einmal zwischen den Pfosten der deutschen U18-Nationalmannschaft. In Hamburg hütet Böhmker seit zwei Jahren den Kasten der U19 des HSV.

