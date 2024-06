Füllkrug rettet Deutschland | Einmal Note 5 für DFB-Elf

Von Beginn an entwickelte sich eine attraktive Partie in der beide Mannschaften versuchten, Offensivakzente zu setzen. Den Deutschen gelang dies etwas besser, ein Treffer per Weitschuss von Robert Andrich (17.) wurde nach Eingriff des Videoschiedsrichters wieder aberkannt. Im Vorfeld zum Tor foulte Jamals Musiala Gegenspieler Michel Aebischer.

Das erste reguläre Tor erzielte dann Dan Ndoye (28.) für die Schweiz. Und es war ein wahrer Wirkungstreffer, denn anschließend hatte die DFB-Elf Probleme zurück ins Spiel zu finden. Es gelang Jamal Musiala, Ilkay Gündogan und Co. nur noch halbgare Torchancen herauszuspielen, da die Eidgenossen taktisch clever und mit Leidenschaft verteidigten.

Füllkrug auf den letzten Drücker

Im zweiten Durchgang erhöhte Deutschland wieder den Druck. Konkrete Torchancen blieben aber Mangelware. In der 70. hätte Joshua Kimmich nach Vorarbeit von Florian Wirtz ausgleichen können, allerdings kam der Rechtsverteidiger aus kürzester Distanz nicht konsequent zum Abschluss.

Julian Nagelsmann versuchte durch neue Spieler von der Bank Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen. Entscheidend frischen Wind brachte aber nur David Raum, auch weil die Schweizer im Abwehrverbund sehr diszipliniert blieben. In der 84. Minute erzielte Ruben Vargas sogar das 2:0, der Profi vom FC Augsburg stand allerdings mit einem Fuß im Abseits. Niclas Füllkrug (90.+2) erlöste die Deutschen dann mit einem astreinen Kopfballtor in der Nachspielzeit.

Verletzungsschock im Parallelspiel

Das andere Gruppenspiel endete mit einem 1:0-Sieg der Ungarn gegen Schottland. In der 70. Minute gab es einen Schockmoment nach einem Zusammenprall im Strafraum der Schotten. Barnabas Varga wurde hinter einem Sichtschutz abtransportiert, FT wünscht dem Nationalspieler gute Besserung.

Durch den Last-Minute-Treffer von Füllkrug werden die Deutschen doch noch Gruppensieger. Auf Rang zwei landet die Schweiz. Dahinter wird Ungarn mit drei Punkten Dritter, als Letzter verabschiedet sich Schottland aus dem Turnier.

Torfolge

1:0 Ndoye (28.): Die Schweiz kombiniert sich durch Ndoye und Freuler über die linke Seite durch. Freuler flankt auf den wieder eingelaufenen Ndoye, der knapp nicht im Abseits steht und Neuer im Tor keine Chance lässt.

1:1 Füllkrug (90.+2): Raum wird von Sané und Gündogan auf der linken Außenbahn freigespielt. Der Leipziger fasst sich ein Herz und liefert eine mustergültige Flanke auf Füllkrug. Lücke lässt sich da nicht zweimal Bitten und befördert die Kugel hinter Sommer ins Tor.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

61‘ Nico Schlotterbeck (3) für Jonathan Tah

61‘ David Raum (2) für Maximilian Mittelstädt

65‘ Maximilian Beier (3,5) für Robert Andrich

76‘ Leroy Sané für Florian Wirtz

76‘ Niclas Füllkrug für Jamal Musiala