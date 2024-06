Braunschweig verpflichtet Saarbrücken-Verteidiger

Zweitligist Eintracht Braunschweig verstärkt sich mit Fabio Di Michele Sánchez vom 1. FC Saarbrücken. Der 21-Jährige kommt nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei aus dem Saarland zu den Niedersachsen und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Als Stammspieler steuerte er zwei Vorlagen in 33 Einsätzen für den Drittligisten bei.

„Fabio hat eine sehr gute Ausbildung in Wolfsburg genossen und kann trotz seines jungen Alters schon auf mehrere Spielzeiten im Profifußball zurückblicken“, so Braunschweigs Sportdirektor Benjamin Kessel, „dabei konnte er bei NAC Breda Erfahrungen im Ausland, sowie beim 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga sammeln. Wir sehen in ihm einen starken Herausforderer auf der linken Seite mit Dynamik und Offensivdrang. Zudem bringt er bereits die nötige Robustheit mit, um den Sprung in die 2. Bundesliga zu schaffen.“