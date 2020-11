Sieg in Everton: Fernandes verschafft Solskjaer Luft

Das mangelnde Defensivverhalten unter der Woche gegen Basaksehir (1:2) brachte Manchester United einigen Hohn ein. Trainer Ole Gunnar Solskjaer wurde daraufhin von englischen Medien bereits angezählt, der Name Mauricio Pochettino als Nachfolger des Norwegers machte die Runde.

Nun scheint die Position des United-Coaches erst einmal wieder gefestigt. Mit 3:1 setzten sich die Red Devils in der Premier League am heutigen Samstag auswärts gegen den FC Everton durch. Für die Elf aus Manchester war es der erste Sieg nach zuletzt zwei Pleiten in Folge.

Wieder einmal war Bruno Fernandes bester Mann in der Solskjaer-Elf. Nachdem Everton durch Bernard mit 1:0 in Führung gegangen war (20.), stellte der Portugiese nur wenig später auf 1:1 (25.). In der 33. Minute war es dann erneut Fernandes, der zum 2:1 traf. Kurz vor Schlusspfiff legte der 26-Jährige dann für Edinson Cavani auf (90. +5) – 3:1 für United und der erste Treffer für Cavani im Trikot der Engländer.

Zweifel bleiben

Dennoch offenbarte ManUnited auch gegen Everton gewohnte Schwächen. Solskjaers Team verteidigte nur selten souverän und hätte sich nicht über weitere Gegentore beschweren dürfen. So wird der Sieg die Kritiker des Trainers zwar vorerst verstummen lassen – bei einer zukünftigen Pleite könnten sie aber wieder laut werden.