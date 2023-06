BVB: Schlechte Karten bei Fresneda – anderer Youngster im Fokus

Iván Fresneda hat sich bei Real Valladolid zu einem der begehrtesten Rechtsverteidiger auf dem diesjährigen Sommertransfermarkt entwickelt. Berichten zufolge befinden sich gleich 30 Klubs in Lauerstellung. Bislang galt Borussia Dortmund als einer der heißesten Anwärter auf die Unterschrift des 18-jährigen Spaniers. Doch inzwischen hat sich das Blatt zu Ungunsten der Schwarz-Gelben gewendet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn aktuell hat der FC Barcelona die Nase vorn. Nach dem jüngsten Treffen mit den Katalanen berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘ nun, dass Fresneda einen Verbleib in seiner Heimat bevorzugt. In Kombination mit dem 20-Millionen-Preisschild und der Tatsache, dass die Borussia auf der rechten Abwehrseite zunächst Spieler abgeben muss, dürfte sich der Bundesligist inzwischen in der Außenseiterrolle wiederfinden. Gut möglich, dass Dortmund seine Pläne ändern muss.

Lese-Tipp

BVB: Moukoko auf dem Markt?

Anderer Spanier im Blickpunkt

Grundsätzlich bleibt der Blick des Vizemeisters auf Spanien gerichtet. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ weiter berichten, ist inzwischen klar, dass der BVB die Entwicklung von Sergio Arribas verfolgt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der offensive Mittelfeldspieler von Real Madrid ist einer der Leistungsträger der Castilla. In 34 Ligaspielen erzielte der 21-Jährige satte 21 Treffer und legte sieben weitere direkt auf. Konkretere Schritte in Richtung eines Transfers haben die Dortmunder aber offenbar noch nicht unternommen. An Real ist Arribas vertraglich noch bis 2025 gebunden.