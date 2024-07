United: Van de Beek sagt Goodbye

Donny van de Beek hat sich in einem emotionalen Instagram-Post von Manchester United und den Klubanhängern verabschiedet. „Heute ist ein denkwürdiger Tag, denn mein Abenteuer im Klub geht zu Ende. Ich möchte euch allen für eure Unterstützung im Laufe der Jahre danken“, so ein Auszug des Beitrags. Der niederländische Mittelfeldspieler wechselt nach vier Jahren als Spieler der Red Devils zum FC Girona. Der La Liga-Klub erhält für zunächst 500.000 Euro Ablöse den Zuschlag, mit Boni kann der Betrag aber auf bis zu 15 Millionen Euro ansteigen.

In besagten vier Jahren war van de Beek, der United einst 39 Millionen Euro Ablöse wert war, nicht durchgängig für den Manchester-Klub am Ball. Vom Start weg tat sich der ehemalige Ajax-Spieler schwer in Old Trafford. Im Sinne der Spielpraxis war der heute 27-Jährige in der Rückrunde der Saison 2021/22 an den Premier League-Rivalen FC Everton verliehen, in der zweiten Hälfte der vergangenen Spielzeit an Eintracht Frankfurt. Die Hessen verzichteten allerdings auf den Gebrauch der ausgehandelten Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro.