Chelsea: Tuchel setzt auf Lukaku

Thomas Tuchel plant die Zukunft nach eigenen Angaben mit Sturmtank Romelu Lukaku (28). „Ich möchte, dass Romelu Lukaku ein wichtiger Teil des Kaders wird. Im Moment ist er ein sehr wichtiger Teil des Kaders für die nächste Saison“, stellte der Trainer des FC Chelsea am gestrigen Freitag gegenüber Medienvertretern klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lukaku hinkt den hohen Erwartungen in dieser Spielzeit meilenweit hinterher. „Wir müssen Lukaku unterstützen und darauf vertrauen, was wir tun“, so Tuchel. Zur Einordnung: 113 Millionen Euro hatten die Blues im vergangenen Sommer für Lukaku an Inter Mailand überwiesen. Seitdem kommt der Belgier auf magere fünf Ligatreffer.