Real-Juwel Arribas: BVB plant Leihe

Dass Borussia Dortmund in der jüngeren Vergangenheit bei Real Madrid scoutete, ist bekannt. Genauso wie die Tatsache, dass es sich beim Spieler, den die schwarz-gelben Talentspäher genauer unter die Lupe nahmen, um Sergio Arribas handelt.

Der 21-Jährige ist der Spielmacher der zweiten Mannschaft der Königlichen und hat eine starke Saison hinter sich, in der er an 28 Toren direkt beteiligt war. Um mehr als loses BVB-Interesse schien es sich bislang aber nicht zu handeln.

Zweijährige Leihe möglich

Die ‚Bild‘ fährt nun allerdings mit neuen Details zu Arribas auf, die einen Wechsel des jungen Spaniers nach Dortmund nun deutlich wahrscheinlicher wirken lassen. Der Tageszeitung zufolge zeigt der BVB Interesse an einer zweijährigen Leihe des Linksfußes. Als Gebühr würden zwei Millionen Euro fällig.

Erstmals kam der Name Arribas beim BVB dem Bericht zufolge in den Verhandlungen um Jude Bellingham (20) auf, den es bekanntlich nach Madrid zog. Real soll dabei den Borussen eine Leihe des 21-Jährigen in Aussicht gestellt haben.

Auch Eintracht dran?

Sollte Schwarz-Gelb Nägel mit Köpfen machen, wäre Arribas der dritte Spieler, der in den vergangenen Jahren leihweise von Madrid nach Dortmund wechselt. Der Deal um Achraf Hakimi (24) entpuppte sich dabei als Volltreffer, der um Reinier deutlich weniger. Der ‚Bild‘ zufolge soll auch Eintracht Frankfurt Interesse an Arribas haben.