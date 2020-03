Fix: United bindet Chong

Manchester United hat den Vertrag mit dem niederländischen U21-Nationalspieler Tahith Chong verlängert. Wie der englische Rekordmeister mitteilt, bindet sich der 20-jährige Flügelspieler bis 2022 – vereinbart wurde zudem eine Option für ein weiteres Jahr.

Chong war 2016 aus der Jugendabteilung von Feyenoord Rotterdam zu den Red Devils gewechselt. Im Januar 2019 debütierte er unter Ole Gunnar-Solskjaer für die Profimannschaft. Seitdem kamen 13 weitere Pflichtspieleinsätze hinzu.

✍️ @TahithC is here to stay!#MUFC