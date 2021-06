Vor BVB-Wechsel: Can stand in Kontakt zu Flick

Der damalige Trainer Hansi Flick hat im Winter 2019/20 offenbar die Möglichkeit abgeklopft, Defensiv-Allrounder Emre Can (27) zurück zum FC Bayern zu holen. Auf Nachfrage von ‚Sport1‘ sagt der deutsche Nationalspieler: „Ich kann bestätigen, dass wir Kontakt hatten.“

Can wechselte schließlich aber von Juventus Turin zu Borussia Dortmund. Zur Zusammenarbeit mit Flick wird es dennoch kommen: Nach der anstehenden EM übernimmt der 56-Jährige das DFB-Team. „Er ist ein guter Trainer. Ich freue mich auf ihn“, so Can.