Bundesliga-Flirt Beto vor Wechsel zu Porto

Torjäger Beto von Portimonense zieht es offenbar zum Ligarivalen FC Porto. Wie ‚O Jogo‘ berichtet steht der portugiesische Stürmer kurz vor einem Wechsel zum Tabellenzweiten und ist für die deutschen Interessenten somit wohl außer Reichweite. In den vergangenen Wochen wurde der 23-Jährige mit dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

Beto kommt diese Saison auf elf Tore und drei Vorlagen in 29 Ligaspielen für Portimonense. Für den 1,93 Meter großen Rechtsfuß werden dem Vernehmen nach acht Millionen Euro plus Boni fließen. Die Ablöse könnte demnach auf bis zu 13 Millionen Euro ansteigen. Dem Stürmer soll bereits ein Fünfjahresvertrag in der portugiesischen Hafenstadt vorliegen, wo er den nach Saudi-Arabien abwandernden Moussa Marega (30) ersetzen soll.