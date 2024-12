„Ihr bester Spieler“: Ricken bezieht Stellung zu Sechser-Gerüchten

Das defensive Mittelfeld gilt bei Borussia Dortmund als Position, auf der der Klub über kurz oder lang personell nachlegen wird. Schon jetzt kommen immer wieder Gerüchte über neue Sechser auf, an denen der BVB Interesse haben soll. Auch Petar Sucic – kroatischer Nationalspieler in Diensten von Dinamo Zagreb – wurde jüngst mit dem BVB in Verbindung gebracht.

In einer internationalen Medienrunde wurde Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken nun von dem englischen Portal ‚footballtransfers.com‘ auf den 21-Jährigen angesprochen. „Ich habe mich jüngst mit Marko Maric (Sportdirektor von Dinamo Zagreb, Anm. d. Red.) unterhalten“, wird Ricken zitiert, „er sagte mir, dass er denkt, dass Sucic ihr bester Spieler ist.“

Zur Einordnung: Der BVB spielte am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen Zagreb und gewann 3:0. Im Zuge der Partie kam es offenbar zum Gespräch der beiden Funktionäre. Ricken weiter: „Leider war Sucic gegen uns verletzt.“ Der 21-Jährige fällt mit einem Mittelfußbruch wohl noch bis in den Februar hinein aus.

„Sehr interessante Spieler“

Ein Wintertransfer des Kroaten kommt allein schon deshalb für den BVB kaum in Frage, zumal Ricken ein konkretes Dortmunder Interesse an Sucic nicht bestätigen wollte: „Wir haben eine super Scouting-Abteilung und schauen uns auf der ganzen Welt talentierte Spieler an. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, an welchem Spieler wir Interesse zeigen.“

Gleichwohl ließ der 48-Jährige durchblicken, dass es sich bei seinem Gespräch mit dem Zagreb-Sportchef nicht nur um einen privaten Plausch handelte: „Wir haben über ihre Mannschaft gesprochen. Aufgrund ihres Geschäftsmodells haben sie einige tolle Spieler, die schon in jungen Jahren im Nationalteam spielen. Sie haben sehr interessante Spieler.“

Wie heiß ein Interesse des BVB an Sucic in Zukunft tatsächlich wird, werden die kommenden Monate zeigen. Für den jungen Rechtsfuß wird es aktuell ohnehin die oberste Priorität sein, wieder fit zu werden.