Treffen geplant: BVB baggert an neuem Sechser

Partien im internationalen Wettbewerb stellen nicht nur einen direkten Konkurrenzkampf dar, manchmal eignet sich das Aufeinandertreffen auch, um etwaige Verhandlungen über mögliche Transfers zu führen. Real Madrid wird sich heute beispielsweise mit dem FC Liverpool wegen Trent Alexander-Arnold an einen Tisch setzen. Gleiches hat auch Borussia Dortmund im Sinn.

Wie Gianluca Di Marzio berichtet, ist der BVB stark an der Verpflichtung von Sechser Petar Sucic vom heutigen Gegner Dinamo Zagreb interessiert. Es werde erwartet, dass die Borussia sich mit den Verantwortlichen des kroatischen Klubs trifft, um mögliche Zahlen einer Verpflichtung des 21-Jährigen zu besprechen. Ungünstig für die Borussia: Ein genaues Bild von Sucic kann sich der Bundesligist am heutigen Mittwochabend nicht machen.

Vor rund einer Woche zog sich der Rechtsfuß einen Mittelfußbruch zu und wird erst im Februar auf dem Platz zurückerwartet. Di Marzio zufolge will man bei der Borussia dennoch Nägel mit Köpfen machen und Sucic frühzeitig der Konkurrenz wegschnappen. Auch der AC Florenz hat die Fühler ausgestreckt, dazu gab es bereits Gerüchte um ein Interesse von Atlético Madrid.

Das Preisschild für Sucic, der noch bis 2028 in Zagreb unter Vertrag steht, liegt dem Vernehmen nach bei 15 bis 20 Millionen Euro. Der vierfache kroatische Nationalspieler hat in den vergangenen Monaten einen großen Entwicklungssprung hingelegt und sich damit gleichzeitig teurer gemacht. Sucic kann sowohl auf der Sechs als auch etwas offensiver auf der Acht agieren. In dieser Saison kommt er auf drei Treffer und zwei Assists in 17 Partien.