Alexander-Arnold-Gipfel: Real trifft sich mit Liverpool

Wenn am heutigen Abend Trent Alexander-Arnold mit dem restlichen Team des FC Liverpool um 21 Uhr den Platz betritt, könnte dessen Zukunft an der Anfield Road womöglich schon besiegelt sein. Denn Real Madrid kommt nicht nur als Gegner in den englischen Norden, sondern auch als Verhandlungspartner. Wie die ‚Marca‘ berichtet, wollen die Königlichen mit den Verantwortlichen der Reds am heutigen Mittag im Vorfeld der Partie über den Rechtsverteidiger sprechen.

Dabei wollen dem Bericht zufolge beide Seiten Informationen einholen, die den 26-Jährigen betreffen. Liverpool wolle seinerseits wissen, ob und inwieweit Real nun bei Alexander-Arnold Ernst machen will. Noch hofft Liverpool, dass der langjährige Leistungsträger doch noch eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags in Betracht zieht. Die Unterschrift ist vor allem eine Frage des Geldes, die die Reds bei mehreren Eckpfeilern des Teams beantworten müssen.

Real möchte dagegen dem Bericht zufolge in Erfahrung bringen, ob Liverpool sogar bereit wäre, Alexander-Arnold im Januar abzugeben. Bei den Königlichen ist die Personalsituation in der Abwehr aufgrund von Verletzungen nicht erst seit kurzem dramatisch. Der Kreuzbandriss von Dani Carvajal (32) sorgt dafür, dass Real schon im Winter tätig werden könnte, um die Rechtsverteidiger-Position neu zu besetzen. Derzeit hilft auf der rechten Abwehrseite Federico Valverde aus, da auch Carvajal-Vertreter Lucas Vázquez verletzt fehlt.

Real will daher nicht erst bis zu Alexander-Arnolds Vertragsende im Sommer warten, bis die Position neu besetzt ist und hat mittlerweile mehrere Ziele im Blick. Das heutige Treffen dürfte den Verantwortlichen in Madrid Klarheit über die Möglichkeiten im Winter geben. Laut ‚Marca‘ pflegen beide Klubs ein hervorragendes Verhältnis zueinander, weswegen es überhaupt erst zu dem ungewöhnlichen Treffen kommt. Ob der Versuch der Königlichen von Erfolg gekrönt ist, bleibt angesichts der gegenteiligen Position der Reds aber abzuwarten.