Dringend benötigte Verstärkung: Reals komplizierter Wunschtransfer

Real Madrid pfeift aus dem letzten Loch. Gerade auf der Rechtsverteidiger-Position ist man schwer gebeutelt. Neben Dani Carvajal(32), für den die Saison bereits zu Ende ist, fällt auch dessen Vertreter Lucas Vazquez (33) noch einige Wochen aus. Logisch, dass sich Real nun nach einem neuen Spezialisten für die Position umsieht, zumal Carvajal und Vazquez nicht jünger werden. Ein Auge hat man dabei auf Trent Alexander-Arnold (26), dessen Vertrag beim FC Liverpool am Saisonende ausläuft, und Pedro Porro (25) von Tottenham Hotspur geworfen.

Ein Transfer von Porro, den die Galaktischen als wesentlich defensivstärker einstufen, wäre allerdings äußerst kompliziert. So fordert Tottenham laut der ‚as‘ mindestens 70 Millionen Euro für den Spanier. Ein Preis, den Real nicht ohne weiteres bezahlen kann. Außerdem hat man in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen mit Tottenham-Boss Daniel Levy gemacht, die Verhandlungen um Luka Modric und Gareth Bale erwiesen sich als sehr zäh. Auf einen Preisnachlass kann Madrid also nicht hoffen.

Die Konkurrenz schläft nicht

Neben Real sollen zudem Manchester United und Manchester City den Hut in den Ring geworfen haben. In Madrid befürchtet man, dass beide Klubs die besseren Karten haben. Bei United steht seit kurzem mit Rúben Amorim jener Trainer an der Seitenlinie, der Porro bei Sporting Lissabon zu seinem Durchbruch verhalf. City sucht derweil nach einem Ersatz für Kyle Walker, der so langsam in die Jahre kommt und immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird.

Ab Sommer 2025 kommt außerdem Hugo Viana von Sporting zu den Skyblues, der Mann, der Porro nach Lissabon gelotst hatte. Der Spieler selbst soll einem Wechsel zu Real positiv gegenüberstehen, zuvor müssten die Königlichen jedoch einige Hürden überwinden.