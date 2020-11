Neuer Anlauf: Arsenal will Saliba verleihen

Der FC Arsenal sucht weiterhin nach einem Abnehmer für William Saliba. Nachdem der Franzose bereits in der vergangenen Wechselperiode kurz vor einer Ausleihe stand, möchten die Gunners nach Informationen des ‚Evening Standard‘ im kommenden Winter-Transferfenster einen neuen Versuch unternehmen und den 19-Jährigen verleihen.

In der laufenden Saison kam Saliba noch zu keinem Einsatz für Arsenal – der 1,93-Meter-Mann wurde nicht für den finalen Kader in der Premier League und der Europa League gemeldet. Der athletische Innenverteidiger wechselte erst im Juni 2019 für 30 Millionen Euro von der AS St. Etienne zu den Gunners, wurde allerdings gleich an die Grün-Weißen zurückverliehen. Unglücklicherweise brach sich Saliba den Mittelfuß, weshalb er nur auf 17 Einsätze für St. Étienne kam. Nun soll der Rechtsfuß andernorts die dringend benötigte Spielpraxis sammeln.