Hainer sicher: „Müller wird seine Karriere beim FC Bayern beenden“

32 Scorerpunkte hat Thomas Müller in dieser Saison bereits wieder im Trikot von Bayern München gesammelt. Doch so beeindruckend auch diese Quote wieder sein mag, auf die nackten Zahlen ist der 112-fache Nationalspieler längst nicht mehr zu reduzieren. Kaum ein Spieler führt seine Mannschaft so lautstark wie der Münchner Offensivmann.

Nicht immer besaß Müller an der Säbener Straße das Standing dieser Tage. Inzwischen aber ist der 32-Jährige über alle Zweifel erhaben – auch für Präsident Herbert Hainer. „Ich bin der festen Überzeugung, dass Thomas Müller zum FC Bayern gehört wie die Frauenkirche zu München“, dürfte der Klubboss in der ‚BR‘-Sendung ‚Blickpunkt Sport‘ den meisten Bayern-Fans aus der Seele gesprochen haben.

Für Hainer ist die Sache klar: „Ich bin der festen Überzeugung, er wird seine Karriere beim FC Bayern beenden.“ Weiß Bayerns höchster Klubfunktionär etwa schon mehr? Zur Erinnerung: Anfang April war Müller-Berater Ludwig Kögl zu Vertragsgesprächen in München. Hainers Aussage lässt nun vermuten, dass diese Runde positiv verlaufen ist. Möglicherweise kann Bayern schon bald die nächste Verlängerung verkünden.