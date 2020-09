Bale-Berater feuert gegen Real Madrid

Jonathan Barnett hat sich nicht lange Zeit gelassen, mit Real Madrid abzurechnen. Gegenüber der ‚BBC‘ klagt der Berater von Gareth Bale: „In meinen Augen wurde er nicht korrekt behandelt, denn er hat viel für diesen Verein geleistet. Was die Fans gemacht haben, war eine Schande und der Klub hat nicht eingegriffen. Darum geht es mir.“ Zur Erinnerung: Bale wurde trotz seiner über Jahre guten Leistungen in den Vorjahren häufig ausgepfiffen.

Nach langem Hin und Her verließ der 31-jährige Waliser die Königlichen nun per Leihe und heuerte wieder bei seinem Ex-Klub Tottenham Hotspur an. „Das ist der Verein, für den er spielen will. Ich sehe kein Problem, dass er länger als ein Jahr bleibt. Ich hoffe, dass eine Rückkehr zu Real kein Thema mehr werden wird. Er wird bei Tottenham Erfolg haben, er wird bleiben wollen und der Rest ist ein einfacher Deal“, so Barnett.