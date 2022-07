Vagnoman zum VfB

An Josha Vagnoman waren offenbar einige Klubs interessiert. Der Zuschlag geht jetzt an den VfB Stuttgart. Der 21-jährige Verteidiger vom Hamburger SV wechselt zu den Schwaben und erhält einen Vertrag bis 2026.

Sportdirektor Sven Mislintat ist sehr glücklich über den abgeschlossenen Deal: „Josha kann auf den Außenbahnen sowohl defensiv als auch mit einer offensiveren Ausrichtung eingesetzt werden. Er ist mit seinem Profil einer der interessantesten Spieler, die es in Deutschland in diesem Altersbereich gibt. Wir sind davon überzeugt, dass er schon kurzfristig eine wichtige Rolle in unserem Spiel übernehmen kann und gleichzeitig noch viel Entwicklungspotenzial mitbringt.“

Dem Vernehmen nach fließen 3,7 Millionen Euro zuzüglich 800.000 Euro an möglichen Boni als Ablöse in die Hansestadt. Darüber hinaus sichert sich der Zweitligist eine zehnprozentige Beteiligung am künftigen Ablösegewinn der Stuttgarter. Vagnomans Vertrag beim HSV war noch bis 2024 gültig. Der Verkauf spült nun frisches Geld in die leeren Kassen der Hamburger.