Vivian verlängert in Bilbao

Athletic Bilbao verlängert den Vertrag mit Innenverteidiger Dani Vivian um acht Jahre bis 2032. Der Direktor Fußball, Mikel González, lobt den 24-Jährigen: „Er ist ein Spieler, der sich ständig weiterentwickelt. Mit seiner Siegermentalität und seinem täglichen Ehrgeiz ist er zu einem der besten Innenverteidiger geworden. Seine Aufmerksamkeit, seine Schnelligkeit und seine Offensivverteidigung passen perfekt in das Innenverteidigerprofil, das wir in unserem anspruchsvollen Spielsystem brauchen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vivian absolvierte in dieser Saison 33 Spiele in La Liga. Ebenfalls steht er im vorläufigen EM-Kader Spaniens für die anstehende Europameisterschaft in Deutschland.