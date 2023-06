Karrieresprung: Neue Option für Horn

Timo Horn steht offenbar beim AC Florenz auf dem Zettel. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, ist der 30-Jährige ein aussichtsreicher Kandidat für die Besetzung der offenen Torhüter-Position bei der Fiorentina. Als weitere Anwärter nennt das Blatt Alphonse Areola (30/West Ham) und Dominik Livakovic (28/Dinamo Zagreb).

Unter der Anzeige geht's weiter

Horn ist ablösefrei zu haben, da sein Vertrag beim 1. FC Köln am Freitag ausläuft. Das Eigengewächs lief 329 Mal für die Profis auf, ehe er seinen Stammplatz in der Saison 2021/22 an Marvin Schwäbe (28) verlor. Nun will Horn andernorts wieder die Nummer eins sein. Die Serie A ist für ihn ein attraktives Ziel.

Lese-Tipp

Köln degradiert Toptalent Diehl