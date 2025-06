Einigung erzielt: Kwasniok wird neuer FC-Coach

Beim 1. FC Köln steigt weißer Rauch auf. Die Geißböcke haben ihren nächsten Bundesliga-Trainer gefunden. Nachdem Friedhelm Funkel mit der Mannschaft im Endspurt der abgelaufenen Spielzeit den Aufstieg für die Kölner gesichert hatte, darf ein Trainerkollege die Lorbeeren ernten.

Wie die Domstädter mitteilen, hat man sich mit dem SC Paderborn auf eine Ablöse für Lukas Kwasniok geeinigt. Der 43-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Zwischen Kwasniok und Köln standen die Zeichen zuvor schon auf Zusammenarbeit.

Wie hoch die Ablöse ausfällt, wird von offizieller Seite nicht kommuniziert. Im Vorfeld war die Rede von einer Summe um 1,5 Millionen Euro. Für Kwasniok ist es der erste Abstecher als Übungsleiter ins deutsche Oberhaus.

FC-Sportdirektor Thomas Kessler sagt: „Er hat in Paderborn über mehrere Jahre hinweg eindrucksvoll bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln, attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen lassen und junge Spieler an höhere Aufgaben heranführen kann. Seine Art des Fußballs, seine Energie und sein Ehrgeiz passen hervorragend zu dem, was wir uns für den FC in der Bundesliga vorstellen. In den ausführlichen und intensiven Gesprächen mit Lukas hat sich für uns der Eindruck gefestigt, dass er mit seiner Persönlichkeit, seiner Überzeugung und seiner Herangehensweise sehr gut zum 1. FC Köln und zum Standort Köln passt.“

Kwasniok erklärt: „Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, vielleicht auch eine Pause einzulegen. Als sich Thomas Kessler bei mir gemeldet hat, war mir aber sofort klar: Wenn ich die Möglichkeit bekomme, in Köln zu arbeiten, dann will ich es unbedingt machen. Es ist ein Wahnsinnsklub und eine riesige Chance. Es wird sicher ein tolles Gefühl sein, das erste Mal für den FC in der Bundesliga an der Linie zu stehen. Wir wollen mit dem FC für Furore sorgen.“