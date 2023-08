Raspadori verlängert bei Neapel

Die SSC Neapel stattet Offensivspieler Giacomo Raspadori mit einem neuen Vertrag aus. Der 23-Jährige unterschreibt laut der Mitteilung des italienischen Meisters ein bis 2028 datiertes Arbeitspapier. Vor einem Monat verpflichtete Napoli den Nationalspieler für 26 Millionen Euro fest. Zuvor hatte Ex-Arbeitgeber US Sassuolo bereits fünf Millionen als Leihgebühr kassiert.

Raspadori blieb in Neapels Meisterschaftssaison häufig nur die Rolle als Joker. Insgesamt kam der Rechtsfuß auf 33 Pflichtspieleinsätze und elf Torbeteiligungen. Der dribbelstarke Offensivspieler glänzte aber vor allem in der Champions League-Gruppenphase, in der er mit vier Treffern und zwei Assists für Neapels Weiterkommen sorgte.

