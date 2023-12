Supertalente treffen & Heide der Held: DFB-U17 krönt sich zum Weltmeister

In der Neuauflage des U17-EM-Finals aus dem Sommer hatte erneut das DFB-Team das bessere Ende für sich. Insbesondere im ersten Durchgang war die Mannschaft von Christian Wück das klar überlegene Team.

Die Tore in der regulären Spielzeit erzielten die Supertalente im Team: Paris Brunner von Borussia Dortmund verwandelte in der 29. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Kapitän Noah Darvich (FC Barcelona) legte in der 51. Minute nach. Beiden wird eine große Zukunft prophezeit.

Da Frankreich jedoch schnell durch Saimon Bouabré zum Anschluss traf, blieb die Partie spannend. Umso mehr, als Deutschlands Sechser Winners Osawe in der 70. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Die Überzahl nutzte Frankreich zum Ausgleich durch Mathis Amougou (86.).

Heide hält erneut zwei Elfmeter

Da es bei diesem Turnier keine Verlängerungen gibt, ging es nach zehnminütiger Nachspielzeit ins Elfmeterschießen. Dort hielt DFB-Keeper Konstantin Heide (SpVgg Unterhaching) wie schon im Halbfinale gegen Argentinien zwei Elfmeter, ehe Albugera Kabar (BVB) den sechsten deutschen Versuch zum Sieg verwandelte und Deutschland zum U17-Weltmeister krönte.