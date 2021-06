Costa vor Unterschrift in der Türkei

Diego Costa könnte seine Karriere in der Türkei fortsetzen. Wie die ‚as‘ berichtet, befindet sich Besiktas in der Pole Position um die Dienste des aktuell vereinslosen Mittelstürmers. Dem Bericht zufolge hat sich der türkische Meister bereits weitestgehend mit dem 32-Jährigen auf einen Vertrag geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Bosporus soll der Angreifer bis 2024 unterschreiben und ein Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro plus ein Handgeld in Höhe von 1,5 Millionen Euro einstreichen. Costa ist seit Jahresbeginn auf Vereinssuche, nachdem sein Kontrakt bei Atlético Madrid vorzeitig aufgelöst wurde.