Alexander-Arnold fehlt Liverpool länger

Der FC Liverpool hat die nächste Hiobsbotschaft erhalten. Trent Alexander Arnold (22), der sich beim 1:1 gegen Manchester City am Sonntagabend an der Wade verletzt hatte, fällt nach Informationen der ‚Daily Mail‘ rund vier Wochen aus. Nach der schweren Verletzung von Virgil van Dijk (29) wird die Personaldecke der Reds in der Defensive damit noch dünner.

Im eng getakteten Spielplan der Premier League ist der Ausfall ein harter Schlag für den englischen Meister. In der laufenden Spielzeit hat die Häufigkeit an Muskelverletzungen enorm zugenommen – sowohl Jürgen Klopp als auch Pep Guardiola kritisierten daher zuletzt den engen Terminkalender in England.