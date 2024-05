Inter bestätigt Taremi-Transfer

Beim italienischen Meister Inter Mailand macht man kein Geheimnis mehr aus der Verpflichtung von Mehdi Taremi. Trainer Simone Inzaghi bestätigte den Transfer am Rande der gestrigen 0:1-Niederlage gegen die US Sassuolo. „Er ist ein wichtiger Spieler von internationalem Format. Er hat so viele Spiele bestritten und so viele Tore geschossen, wir sind sehr zufrieden sind“, so Inzaghi bei ‚DAZN‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 31-jährige Mittelstürmer kommt im Sommer ablösefrei vom FC Porto, wo sein Kontrakt ausläuft. Für die Portugiesen traf der Rechtsfuß in bislang 179 Spielen 89 Mal und bereitete 55 Tore vor. Anfang des Jahres nahm der 84-fache iranische Nationalspieler (46 Tore) am Asien-Cup teil. Dort war im Halbfinale gegen den späteren Finalsieger Katar (2:3) Endstation.