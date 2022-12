Sechs dringende Personalien: BVB vor wegweisendem Januar

Über Langeweile kann Sebastian Kehl als Sportdirektor von Borussia Dortmund generell nicht klagen. Auf den 42-Jährigen wartet in den kommenden Wochen aber selbst nach Branchen-Maßstäben ein aufreibendes Programm. Akuter Klärungsbedarf herrscht in gleich sechs Fällen. Kehl und sein Team müssen im Januar einen echten Verhandlungsmarathon abspulen.

Da wäre die zunächst die Personalie, die derzeit alle anderen überstrahlt. Jude Bellingham (19) hat bei der WM die letzte Reifeprüfung auf dem Weg zum Weltklasse-Mittelfeldspieler bestanden. Spätestens jetzt kündigt sich im Sommer ein Wechsel zu einem absoluten Topklub an. Der BVB will laut einem Bericht der ‚WAZ‘ schnell Klarheit und eine Hängepartie wie im Fall Erling Haaland (22) vermeiden.

Durchbruch bei Moukoko?

Neben Bellingham sorgt auch die ungeklärte Zukunft von Youssoufa Moukoko (18) für reichlich Schlagzeilen. Seit Monaten feilschen beide Seiten, noch immer fordert der junge WM-Fahrer aber mehr, als ihm die BVB-Bosse pro Jahr zahlen wollen. Auch in diesem Fall sind die Beteiligten gut beraten, bestenfalls schon im kommenden Monat für Klarheit zu sorgen.

Ebenfalls auf Kehls Agenda weit oben stehen die Routiniers Marco Reus (33) und Mats Hummels (34). Beide Fälle sind ähnlich gelagert: Ist das Duo fit, kann es der jungen BVB-Mannschaft enorm helfen. Allerdings ist das Arbeitsverhältnis jeweils nur noch bis Sommer befristet. Jeder weitere Monat Unklarheit dürfte unliebsame Fragen aufwerfen.

England-Interesse an Dahoud

Etwas im Schatten der ganz großen Personalien steht die Zukunft von Mahmoud Dahoud (26), dessen Vertrag ebenfalls im Sommer ausläuft. Gespräche hat es der ‚WAZ‘ zufolge auch in diesem Fall noch keine gegeben, sollen aber nach dem Jahreswechsel erfolgen. Vor allem in England ruft Dahoud Interessenten auf den Plan.

Klar scheint die Sache bei Ansgar Knauff (20). Auch wenn der Mann für den rechten Flügel noch bis Sommer leihweise für Eintracht Frankfurt aufläuft, soll er die weiteren Schritte in Dortmund gehen – so zumindest der Plan der BVB-Spitze. Was der Spieler selbst vorhat, soll ebenfalls im Januar besprochen werden. Die SGE würde Knauff gerne langfristig binden.