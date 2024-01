BVB: Der Stand bei Malen

Bei Donyell Malen deutet sich trotz jüngster Gerüchte derzeit kein Klubwechsel in diesem Winter an. Angebote liegen laut ‚Bild‘ nicht auf dem Tisch. Zudem scheint die Ankunft von Landsmann Ian Maatsen (21) für einen Stimmungsumschwung beim niederländischen Offensivspieler gesorgt zu haben, so die Boulevardzeitung.

Malen soll in den vergangenen Wochen intern einen Wechselwunsch kommuniziert haben. Sollte allerdings in den kommenden zwei Wochen kein lukratives Angebot reinflattern, wird der 24-Jährige mindestens bis Saisonende in Dortmund bleiben. 30 Millionen Euro Ablöse stellt sich der BVB dem Vernehmen nach vor.