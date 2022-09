Letzte Ausfahrt Lissabon: Julian Draxler und die WM-Hoffnung

Julian Weigl, Luca Waldschmidt und jetzt Julian Draxler – deutsche Nationalspieler erfreuen sich seit einigen Jahren zunehmender Beliebtheit bei Benfica Lissabon. Alle drei wechselten aus denselben Beweggründen an die Atlantikküste: Der Karriere jenseits der europäischen Topligen neuen Schwung verleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Draxlers Laufbahn hat das bitter nötig. Nie gelang es dem gebürtigen Gladbecker über die vergangenen sechs Jahre, sich nachhaltig im Starensemble von Paris St. Germain festzuspielen. 198 Pflichtspiele lesen sich erstmal nicht schlecht, in den wenigsten war Draxler aber wirklich lange auf dem Rasen.

Raus aus der Sackgasse?

Der neue PSG-Trainer Christophe Galtier machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass die jahrelange Pendelei zwischen Bank und Spielfeld unter ihm enden wird – und zwar nicht in Draxlers Sinne. Ein Tribünenplatz im Prinzenpark hätte die ohnehin nur noch vage Chance des 28-jährigen Offensivspielers auf ein WM-Ticket endgültig zunichte gemacht.

Die Flucht nach Lissabon soll nun das zarte Pflänzchen Hoffnung auf die Teilnahme an der Winter-Veranstaltung in Katar am Leben halten. In der bei weitem nicht so üppig besetzten Mannschaft von Benfica ist Draxlers Standing ein ganz anderes. Mit Landsmann Roger Schmidt sitzt überdies nun wieder ein entschiedener Fürsprecher auf der Trainerbank.

Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um sich Bundestrainer Hansi Flick mit einem starken Hinrunden-Zwischensprint zu empfehlen. Man darf gespannt sein, ob Draxler – zu Schalker Zeiten eines der größten deutschen Talente überhaupt – an der Atlantikküste noch einmal richtig durchstarten kann.