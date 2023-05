„Fühle mich müde“: Spalletti bestätigt Napoli-Abgang

Nachdem am gestrigen Sonntagabend bereits Klubpräsident Aurelio de Laurentiis die anstehende Trennung zwischen der SSC Neapel und Luciano Spalletti bestätigte, hat sich nun der Cheftrainer selbst zur Thematik geäußert. „Manchmal kommt es zur Trennung, weil man sich zu sehr liebt“, zitieren italienische Medien den 64-Jährigen vom Rande einer Veranstaltung in Florenz.

Und weiter: „Ich bin aktuell nicht in der Lage, Neapel das zu geben, was es verdient. Ich muss mich ausruhen. Ich fühle mich müde. Ich muss mich sammeln. Ich werde weder Napoli noch andere Teams trainieren, ich werde ein Jahr pausieren.“ Spalletti legt also ein Sabbatjahr ein. Wer auf ihn beim italienischen Meister folgen wird, ist noch unklar.

