United verlängert mit Nachwuchsstürmer

Manchester United stattet Nachwuchsspieler Ethan Wheatley mit einem neuen Vertrag aus. Der 19-jährige Stürmer unterschreibt bei den Red Devils ein neues Arbeitspapier bis 2028 inklusive einer Option auf ein weiteres Jahr. Der englische U-Nationalspieler kam im Alter von neun Jahren zu United und lief bereits viermal für die erste Mannschaft auf.

Congratulations to Ethan Wheatley, who has signed a new contract at United! ❤️👏#MUFC || #MUAcademy — Manchester United (@ManUtd) March 6, 2025

In der Saison 2023/24 spielte Wheatley eine Schlüsselrolle in der Akademiemannschaft von United. Er erzielte ein Tor im nationalen Finale und zwei im Pokalfinale der Premier League, mit denen er der U18 zu drei Titeln verhalf. Seit Januar ist der Stürmer bis zum Ende der laufenden Saison an den englischen Vierligisten FC Walsall ausgeliehen.