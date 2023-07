Bayer 04: Rolfes hält Tah die Tür auf

Bayer Leverkusen bleibt offen für einen Verkauf von Innenverteidiger Jonathan Tah (27). „Wir haben es auf jeden Fall wieder in der eigenen Hand, weil die Klausel (18 Millionen Euro, Anm. d. Red.) abgelaufen ist“, so Geschäftsführer Simon Rolfes gegenüber dem ‚kicker‘, „von daher gehen wir in unseren Planungen erst mal davon aus, dass er bleibt.“

„Grundsätzlich“, fügt Rolfes vielsagend an, „ist das Transferfenster aber natürlich noch ein paar Wochen offen, deshalb kann es schon noch einige Bewegungen geben.“ Tah ist noch bis 2025 an Leverkusen gebunden, wird aber schon länger beim Premier League-Vertreter West Ham United gehandelt.

