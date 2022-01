Hodgson übernimmt Watford

Roy Hodgson kehrt aus dem Ruhestand zurück und übernimmt an der Vicarage Road. Wie der FC Watford offiziell bestätigt, tritt der 74-jährige Cheftrainer das Erbe des kürzlich entlassenen Claudio Ranieri an.

Hodgson erhält bei den Hornets einen Vertrag bis Saisonende. Der frühere englische Nationaltrainer stand bis zum vergangenen Sommer bei Crystal Palace an der Seitenlinie und wollte eigentlich die Pfeife an den Nagel hängen.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.



Welcome to Watford, Roy!