Juve oder Frankreich, Zizou? | „Millionenfacher Dank“ in Argentinien

Frankreich oder Juve?

In den italienischen Medien sorgt heute besonders ein Mann für Schlagzeilen: Zinedine Zidane. Dieser soll nun auch den Posten als Cheftrainer bei Juventus Turin in Betracht ziehen. Dementsprechend schreibt die ‚Tuttosport‘: „Zizou – Attraktion Juve“. Damit das in die Tat umgesetzt werden kann, muss aber noch einiges geschehen. Zunächst müsste Massimiliano Allegri seinen Platz auf der Bank aufgeben. Außerdem dürfte Didier Deschamps seinen Vertrag bei Frankreich nicht verlängern. Der ‚Corriere dello Sport‘ titelt: „Komm zurück Zidane, Frankreich oder Juve“.

Mit neuer Generation zur EM 2024 Nach der Finalniederlage bei der WM gegen Argentinien richten die Franzosen den Blick auf die Zukunft. Im Zuge des 24. Geburtstages von Kylian Mbappé am gestrigen Dienstag spricht die ‚L’Équipe‘ von der „neuen, außergewöhnlichen Generation der jungen Blauen“. Auf der Titelseite sind neben Mbappé auch Kingsley Coman, Marcus Thuram und Randal Kolo Muani zu sehen. Die Überschrift lautet „Wette 2024“, was auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland anspielt. Dort will Frankreich dann wieder angreifen – mit frischem Blut.

Helden-Empfang in Argentinien

Die Bilder von der Ankunft der argentinischen Nationalmannschaft in Buenos Aires gingen um die Welt. Millionen von Menschen strömten in die Straßen, um Messi und Co. aus nächster Nähe betrachten zu können. Am Obelisk, einem Wahrzeichen der Stadt, herrschte wie im gesamten Land Ausnahmezustand. Die spanische ‚Marca‘ zeigt auf ihrem Cover den Party-Bus der Spieler und ergänzt „Welch Wahnsinn, Jungs!“. Die heimische ‚Olé‘ geht in eine ähnliche Richtung: „Beeindruckend – Millionenfacher Dank“.

