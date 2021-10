Ranieri übernimmt Watford

Der FC Watford hat einen neuen Trainer gefunden. Wie die Hornets bekannt geben, übernimmt Claudio Ranieri den vakanten Cheftrainerposten. Der 69-jährige Italiener bindet sich bis 2023 an den englischen Erstligisten.

Ranieri folgt auf den Spanier Xisco Muñoz, der selber erst im vergangenen Dezember die Chefrolle an der Seitenlinie übernommen hatte. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Pflichtspielen war jedoch Schluss.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio! 💛