Letzte Profi-Saison? Neuer lässt aufhorchen

Seine Laufbahn beim DFB hat Torwart-Ikone Manuel Neuer unlängst für beendet erklärt. Ist zum Saisonende auch auf Klubebene Schluss? Die Aussagen des 38-Jährigen auf der heutigen Pressekonferenz des FC Bayern lassen nicht unbedingt auf ein Karriereende im nächsten Jahr schließen.

„Es wäre ein würdiger Saison-Abschluss“, antwortet Neuer auf die Frage eines Journalisten, ob er das Champions League-Finale in der heimischen Allianz Arena nicht als würdigen Schlusspunkt der Karriere erachten würde, „ich starte nicht in die Saison, um am Ende Abschied zu nehmen. Ich fühle mich sehr gut.“

Kleine Hintertür

Das klingt nun wirklich nicht nach Karriereende im nächsten Sommer, auch wenn sich der Schlussmann eine kleine Hintertür lässt: „Die Zeit wird zeigen, wie es weitergeht, ob es mir weiterhin Spaß macht und ob der Verein mich noch braucht.“

Ganz ausgeschlossen ist ein Rückzug 2025 also nicht. Nach den aktuellen Eindrücken scheint Neuer aber andere Pläne zu haben. Sein Vertrag beim Rekordmeister mag zwar nach der Saison enden, wenn allerdings beide Seiten wollen, spricht wenig gegen eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.