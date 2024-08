Ancelotti glaubt an Mbappé und Vinicius

Carlo Ancelotti ist restlos von seinem Star-Duo bestehend aus Neuzugang Kylian Mbappé und Dribbelkünstler Vinicius Jr. überzeugt. Über Mbappé sagte der Trainer von Real Madrid auf einer Pressekonferenz: „Er spielt sehr gut, auch wenn er kein Tor erzielt hat, sein Einfluss schafft Gefahr. Mbappés Eingewöhnung ist kein Problem.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Königlichen muss Mbappé vermehrt im Sturmzentrum ran, eigentlich sieht sich der Sprinter am liebsten auf Linksaußen. Ancelotti stellt klar: „Wir hatten in den vergangenen Jahren kein Offensivproblem und werden es auch jetzt nicht haben, weil wir die besten Stürmer der Welt haben. Vinicius Jr. und Mbappé wechseln sich ab, aber Vinicius spielt mehr auf der linken Seite und so wird es auch weitergehen.“