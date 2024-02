Nottingham: Vlachodimos will weg

Odysseas Vlachodimos könnte Nottingham Forest nach einer Saison bereits wieder verlassen. Der gebürtige Stuttgarter, im vergangenen Sommer als Nummer eins von Benfica Lissabon in die Midlands gewechselt, ist aktuell nur Torwart Nummer drei bei den Tricky Trees hinter dem im Winter verpflichteten Belgier Mats Sels (31) und dem US-Amerikaner Matt Turner (29). Deshalb strebt der 29-Jährige nach Informationen von ‚Sky‘ den nächsten Klubwechsel an.

Nottingham, so berichtet der Bezahlsender weiter, würde Vlachodimos keine Steine in den Weg legen. Von einer möglichen Ablöse im Bereich von vier bis fünf Millionen Euro ist die Rede. Der 39-fache griechische Nationalspieler will schnellstmöglich wieder als Nummer eins zwischen den Pfosten stehen.