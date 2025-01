BVB-Grippewelle: Wenig Hoffnung für Dienstag

Wie ein „schlechter Witz“ kamen Nuri Sahin laut eigenen Angaben die Geschehnisse vor dem gestrigen Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen (2:3) vor: „Jede Stunde kam eine neue Nachricht von einem Ausfall.“ Am Ende bot der Cheftrainer eine absolute Rumpf-Viererkette auf, die sich in den ersten 19 Spielminuten direkt drei Gegentore fing, das erste nach 26 Sekunden.

Und ein Ende der Grippewelle ist offenbar nicht in Sicht. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, bleiben „die Sorgen groß“, dass der BVB auch am kommenden Dienstag (18:30 Uhr) gegen Holstein Kiel mit improvisierter Abwehrformation rund um das Innenverteidiger-Duo Julian Ryerson (27) und Yannik Lührs (21) antreten muss.

Auswärtsschwach nach Kiel

‚Gott sei Dank nur Kiel‘, wird sich der ein oder andere Borussia-Anhänger im Stillen denken. 75 Prozent ihrer bisherigen Punkte (sechs) holten die Störche aber im heimischen Holstein-Stadion, wohingegen der BVB lediglich 20 Prozent seiner Punkte (fünf) in der Fremde einfahren konnte.

Seine kranken Abwehrrecken seien alles „harte Hunde“, versicherte Sahin, „die würden spielen, aber es ging einfach nicht.“ Aber gegen die Grippe kommen auch Waldemar Anton (28), Nico Schlotterbeck (25) und Co. nicht an: „Denen geht es allen so schlecht, eine Riesenhoffnung habe ich da nicht.“