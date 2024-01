VfB: Kastanaras vor Leihwechsel

Für Thomas Kastanaras vom VfB Stuttgart könnte bald mehr Spielpraxis auf höherem Niveau auf der Agenda stehen. Der 20-jährige Stürmer soll laut ‚Südwest Presse‘ in Kürze per Leihe zum SSV Ulm wechseln. In den kommenden Tagen ist dem Bericht zufolge ein Medizincheck angesetzt.

Ein Bundesliga-Einsatz sprang für Kastanaras in der laufenden Spielzeit noch nicht heraus. In acht Partien für die zweite Mannschaft des VfB markierte der Torjäger sechs Treffer. Statt in der Regionalliga Südwest wird der junge Angreifer wohl bald in der 3. Liga sein Können unter Beweis stellen.

Update (10:55 Uhr): Mittlerweile haben die Vereine die halbjährige Leihe bestätigt.