Alonso verzockt sich in Brest

Bayer Leverkusen muss sich am dritten Spieltag der Champions League-Ligaphase mit einem 1:1 beim französischen Tabellenelften Stade Brest begnügen. Dabei fiel Trainer Xabi Alonso seine große Rotation auf die Füße. Angesichts von gleich acht Personalwechseln ruckelte das Spiel des Deutschen Meisters doch merklich. Durch die Punkteteilung stehen aber sowohl Brest als auch Bayer mit sieben Punkten in der Tabelle gut da.

Torfolge

0:1 Wirtz (24.): Hofmann nutzt eine kurze Unordnung in der Deckung der Hausherren für einen Traumpass auf Wirtz. Der DFB-Star nimmt am Strafraum an und verwandelt trocken mit dem zweiten Kontakt zur Führung.

1:1 Lees-Melou (39.): Eine abgefälschte Flanke wird zur Bogenlampe, die kurz vor dem Strafraum runterkommt. Lee-Melou nimmt den Ball direkt und trifft perfekt flach ins Eck.