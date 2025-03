Einigung: Fortuna bedient sich beim BVB

Offensivtalent Julian Hettwer (21) winkt der Sprung aus der dritten in die zweite Liga. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ bahnt sich ein ablösefreier Sommerwechsel zu Fortuna Düsseldorf an. Verein und Spieler seien sich bereits über den Transfer einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und obwohl Hettwers Kontrakt bei Borussia Dortmund am Saisonende ausläuft, ist der Deal noch nicht in trockenen Tüchern. Hintergrund ist eine Vertragsklausel. Laut der ‚Rheinischen Post‘ verlängert sich Hettwers Arbeitspapier automatisch, sollte er in dieser Spielzeit mindestens einmal für die BVB-Profis auflaufen.

Das ist aber nicht abzusehen, aktuell stehen 18 Drittliga-Einsätze (elf Tore, sechs Assists) auf dem Saisonkonto des schnellen Außenstürmers. In den Profikader wurde Hettwer bislang nicht berufen, zudem setzt ihn seit Januar eine Rückenverletzung außer Gefecht, womöglich für die restliche Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alles deutet also auf einen ablösefreien Fortuna-Wechsel hin. Der Zweitliga-Achte setzt sich in diesem Fall gegen viele Konkurrenten durch. Auch Rheinrivale 1. FC Köln, Greuther Fürth, der 1. FC Heidenheim und der FC Augsburg wurden schon mit Hettwer in Verbindung gebracht.